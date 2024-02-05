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Экс-биатлонист Васильев назвал идиотом мэра Тронхейма Ранума

Экс-биатлонист Васильев назвал идиотом мэра Тронхейма Ранума

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал мэра норвежского Тронхейма Кента Ранума, который заявил, что россиянам не будут рады на чемпионате мира по лыжным гонкам, идиотом, передает "Спорт-Экспресс".

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