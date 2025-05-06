Ветераны и участники СВО смогут получить консультации по оформлению недвижимости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане 7 мая состоится горячая линия для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан, а также участников специальной военной операции.
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