Россиянам рассказали, как избежать штрафа за украшение дома к Новому году

Юрист Квартальнова: украшение подъезда к Новому году может обернуться штрафом Самовольное украшение подъезда к Новому году без уведомления управляющей компании может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Евгения Квартальнова.