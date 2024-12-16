Россиянам рассказали, как избежать штрафа за украшение дома к Новому году

Юрист Квартальнова: украшение подъезда к Новому году может обернуться штрафом Самовольное украшение подъезда к Новому году без уведомления управляющей компании может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Евгения Квартальнова.
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