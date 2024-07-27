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Водителей предложили лишать прав за отказ от взвешивания фур

В России предложили лишать прав водителей фур за отказ от взвешивания машин, а также ввести штрафы. Таким образом правительство намерено убрать лазейку в законодательстве, которая позволяет грузовикам уходить от наказания за перегруз.

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