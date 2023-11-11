ТрАМП прошёл первый этап лётных испытаний. Не обошлось без ЧП

Беспилотник ТрАМП завершил свой первый этап лётных испытаний.Стало известно, что дальний транспортный беспилотник ТрАМП – он же транспортная авиационная многофункциональная платформа - завершил первый этап лётных испытаний.
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