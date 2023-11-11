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ТрАМП прошёл первый этап лётных испытаний. Не обошлось без ЧП

ТрАМП прошёл первый этап лётных испытаний. Не обошлось без ЧП

Беспилотник ТрАМП завершил свой первый этап лётных испытаний.Стало известно, что дальний транспортный беспилотник ТрАМП – он же транспортная авиационная многофункциональная платформа - завершил первый этап лётных испытаний.

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