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На Украине приостановил работу завод по производству масла «Олейна»

На Украине приостановил работу завод по производству масла «Олейна»

Завод по производству масла «Олейна» в Днепропетровске приостановил работу. Причиной этому послужил пожар на предприятии.

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