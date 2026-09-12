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Царьград

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Куда пропали 12 млрд рублей и что будет дальше с ключевой ставкой? Делягин призвал ЦБ к ответу

Куда пропали 12 млрд рублей и что будет дальше с ключевой ставкой? Делягин призвал ЦБ к ответу

Что общего между сентябрьским заседанием ЦБ, отставкой Набиуллиной и деньгами, которые "не смогли классифицировать"? Михаил Делягин в прямом эфире дал свой ответ – и он явно кому-то не понравится.

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