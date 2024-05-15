Диетолог Журавлева: людям с высоким давлением опасно есть квашеную капусту

Квашеная капуста - это диетический продукт, обладающий множеством полезных свойств. Однако употреблять ее в пищу нужно с осторожностью, особенно людям с хроническими заболеваниями, предупредила диетолог Полина Журавлева.
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