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Калужские новости

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Кандидаты «Справедливой России» в Калуге озвучили предвыборную программу

Кандидаты «Справедливой России» в Калуге озвучили предвыборную программу

«Справедливая Россия» предлагает снизить ставку по семейной ипотеке с каждым ребенком до 0% для многодетных, повысить выплаты маткапитала и ввести налог на роскошь и личное состояние.

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