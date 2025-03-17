Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

С начала 2025 года стоимость акций 900 крупнейших оборонных корпораций мира, в том числе в области авиационно-космического производства, выросла на 12 процентов, а их совокупная капитализация превысила 2,12 триллиона долларов.
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