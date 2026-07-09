Названы сроки проведения первых устных экзаменов по истории для российских школьников

Первые устные экзамены для девятиклассников по истории пройдут в феврале-марте 2028 году. Сроки проведения тестирования российских школьников назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс».
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