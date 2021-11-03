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Роспотребнадзор проверит, как предприятия проводят обязательную вакцинацию

Роспотребнадзор проверит, как предприятия проводят обязательную вакцинацию

Постановлением Главного санитарного врача по Челябинской области, на Южном Урале введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

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