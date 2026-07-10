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Сборная Англии получит около половины от призовых ФИФА в случае победы на ЧМ. 15 млн выплатят игрокам, 3 – Тухелю, около 1 млн – тренерскому штабу (The Guardian)

Игроки и тренерский штаб сборной Англии получат в виде бонусов около половины призовых денег ФИФА в размере 38 миллионов фунтов, если выиграют чемпионат мира.

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