Во Владимире тренера обвиняют в применении насилия к 8-летней гимнастке

Следственное управление СК России по Владимирской области 9 января сообщило о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей педагога, сопряженного с жестоким обращением с ребенком .
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