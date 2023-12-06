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Закон, порядок, государство

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Более 10 крупных спортивных объектов построено в ЕАО за пять лет

Более 10 крупных спортивных объектов построено в ЕАО за пять лет

Развитию массового спорта в Еврейской автономной области уделяется особое внимание. Это часть командной работы по повышению качества жизни населения в регионе и опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока в целом, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве ЕАО.

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