Более 10 крупных спортивных объектов построено в ЕАО за пять лет

Развитию массового спорта в Еврейской автономной области уделяется особое внимание. Это часть командной работы по повышению качества жизни населения в регионе и опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока в целом, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве ЕАО.
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