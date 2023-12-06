Более 10 крупных спортивных объектов построено в ЕАО за пять лет

Развитию массового спорта в Еврейской автономной области уделяется особое внимание. Это часть командной работы по повышению качества жизни населения в регионе и опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока в целом, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве ЕАО.