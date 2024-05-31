Андрей Белоусов: под контроль ВС РФ перешло 880 квадратных километров территории в зоне СВО

В течение мая освободили 28 населённых пунктов На важных участках в Харьковской области Вооружённые силы России заставили Вооружённые силы Украины отступить на восемь-девять километров, продвижение идёт на всех тактических направлениях, сообщил сегодня министр обороны России Андрей Белоусов.
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