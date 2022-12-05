При благоустройстве территорий детских поликлиник создали более 30 игровых площадок

Для того чтобы дети меньше переживали перед походом к доктору при комплексном благоустройстве территорий детских медучреждений, прошедших капитальный ремонт в рамках нового московского стандарта поликлиник, создали игровые площадки для ребят.
Для того чтобы дети меньше переживали перед походом к доктору при комплексном благоустройстве территорий детских медучреждений, прошедших капитальный ремонт в рамках нового московского стандарта поликлиник, создали игровые площадки для ребят.
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