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При благоустройстве территорий детских поликлиник создали более 30 игровых площадок

При благоустройстве территорий детских поликлиник создали более 30 игровых площадок

Для того чтобы дети меньше переживали перед походом к доктору при комплексном благоустройстве территорий детских медучреждений, прошедших капитальный ремонт в рамках нового московского стандарта поликлиник, создали игровые площадки для ребят.

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