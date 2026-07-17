В Татарстане за месяц выдали автокредитов на 8 млрд рублей

Жители Татарстана в июне 2026 года оформили 5,59 тыс. автокредитов на общую сумму 8,09 млрд рублей. По этому показателю республика заняла четвертое место среди регионов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро, передает «ТАСС».