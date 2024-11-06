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ВОЗ сообщила, что оспа обезьян впервые вырвалась за пределы Африки

ВОЗ сообщила, что оспа обезьян впервые вырвалась за пределы Африки

Всемирная организация здравоохранения объявила о первых случаях заболевания новым штаммом Сlade Ib оспы обезьян, зарегистрированных в Великобритании, что стало первым зафиксированным распространением данного заболевания в Европе с августа 2024 года.

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