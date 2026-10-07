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Анна Ардова: «с братьями не живут» — почему актриса развелась после 20 лет брака

Анна Ардова: «с братьями не живут» — почему актриса развелась после 20 лет брака

Анна Ардова родилась весом около 900 граммов — с патологией легкого. Первые восемь месяцев дышать она могла только на руках у родителей, которые держали ее вертикально.

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