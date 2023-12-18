В 2024 году в мире пройдет рекордное количество выборов

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 2024 год станет рекордным по количеству выборов. По данным Центра американского прогресса, политического института США, более 2 млрд избирателей в 50 странах по всему миру примут участие в выборах.
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