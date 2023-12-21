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«Будут переплачивать». Курильщиков в России могут обязать платить дополнительный акциз

«Будут переплачивать». Курильщиков в России могут обязать платить дополнительный акциз

Всероссийский союз пациентов направил в Минздрав обращение, согласно которому предлагается ввести дополнительный акциз на табак и табачные изделия и использовать часть средств на финансирование мероприятий по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сообщает PRIMPRESS.

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