«Будут переплачивать». Курильщиков в России могут обязать платить дополнительный акциз

Всероссийский союз пациентов направил в Минздрав обращение, согласно которому предлагается ввести дополнительный акциз на табак и табачные изделия и использовать часть средств на финансирование мероприятий по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сообщает PRIMPRESS.