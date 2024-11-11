В России отреагировали на сообщения о звонке Трампа Путину

Сообщения о звонке избранного президентом Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину — это хороший сигнал, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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