Смейся до слёз
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Смейся до слёз

383 подписчика

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15 смешных и жизненных переписок

15 смешных и жизненных переписок

Ежедневно общаясь в мессенджерах, мы понимаем, что переписка не обходится без неожиданностей. Порой беседа набирает непредсказуемый поворот, а ее финал и вовсе вводит в ступор! В этой подборке вы прочтете свежую порцию смс-фрагментов.

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