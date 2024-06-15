15 смешных и жизненных переписок

Ежедневно общаясь в мессенджерах, мы понимаем, что переписка не обходится без неожиданностей. Порой беседа набирает непредсказуемый поворот, а ее финал и вовсе вводит в ступор! В этой подборке вы прочтете свежую порцию смс-фрагментов.
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