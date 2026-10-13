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Царьград

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«Был уверен, что погибну»: наемника из Бельгии сослуживцы бросили на Украине

«Был уверен, что погибну»: наемника из Бельгии сослуживцы бросили на Украине

Бельгийский наемник рассказал, как сослуживцы бросили его одного на Украине.Бельгиец, уехавший воевать за Украину, оказался брошен своим подразделением под обстрелом.

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