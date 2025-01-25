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«Хоть кастрируй их»: каждое восьмое изнасилование в России совершается мигрантами

«Хоть кастрируй их»: каждое восьмое изнасилование в России совершается мигрантами

БлокнотРУ В последнее время российские власти всерьез озаботились проблемой незаконной миграции.

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Комментарии
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Николай Кочергин
Хорошо сказано, а если крыша у них на уровне Пескова?
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2 час.
Александр Батт
Надо легализовать проституцию.
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1 час.
Валерий Цымбулов
Да просто надо проводить кастрацию. Моментально угомонятся.
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1 час.

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