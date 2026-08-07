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Швентек о двухнедельных тысячниках: «Я уже перестала это анализировать, это реальность, к которой нужно адаптироваться»

Ига Швентек поделилась отношением к двухнедельным тысячникам.  Накануне полька обыграла Викторию Голубич в третьем круге в Торонто – 6:2, 6:1.

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