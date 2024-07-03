В Тульской области побит рекорд потребления энергомощности из-за аномальной жары

Из-за аномально-жаркой погоды в ОЭС Центра и ряде регионов ЦФО, включая Тульскую область, зафиксированы новые летние максимумы потребления энергомощности, сообщает Системный оператор Единой энергетической системы.
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