Полный вывод войск Киева с территории РФ — условие урегулирования — Путин

Полный вывод украинских войск с территории РФ станет одним из условий завершения конфликта, которые выдвинет Россия, заявил Владимир Путин 5 июля во время переговоров в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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