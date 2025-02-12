Изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях помогут избежать серьезных нарушений

С 14 февраля в силу вступают изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, которые изменяют размер штрафов для юридических лиц за неочищенные от снега и льда кровли нежилых зданий.
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