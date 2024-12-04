Макдэвид не набрал очки в 6-м матче сезона, «Эдмонтон» ни разу не забил в 3 играх из них. Коннор сыграл 24:58 против «Вегаса» без большинства

«Эдмонтон» уступил «Вегасу» (0:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид не сделал результативных действий при четырех бросках по воротам и игровом времени 24:58 (без большинства, матч прошел без удалений в составе команд).