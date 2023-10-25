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Общественник Ветров предложил вместо Хеллоуина отмечать фестиваль урожая

Общественник Ветров предложил вместо Хеллоуина отмечать фестиваль урожая

В России нужно заменить Хеллоуин на фестиваль урожая, считает общественник Михаил Ветров. Такое предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

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