© MFA Russia/Globallookpress Александр Лукашенко поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Лукашенко отвёл войска от границы с Украиной: Двойная интрига появилась после слов о Путине
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
А зачем Луке война с хохлами? Включение белорусской армии в СВО к быстрой победе не приведёт, а рейтинг батьки уронит. В Белоруссии прозападная оппозиция только и ждёт повода голову поднять. Да и поляки могут кровь попортить с литовцами. И ещё: РБ приняли в ШОС, а там китайцы командуют. И им нужна мирная Белоруссия, хватит с КНР и того, что их за союз с воюющей РФ Запад мордой по столу возит. И бизнес страдает.
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17 час.
Виктор Гайдуков
Вот оно как. Украина отвела войска от границы с Беларусью, а куда она их отвела? Правильно, под Харьков, там их сейчас поджимает Российская армия. Вот Вам и помощь от Батьки.
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16 час.
Tania Еременко
Да, мог бы и помочь. повоевать... не уважаю я этого многостаночника, только за свою шкуру переживает. А помочь России?
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11 час.
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