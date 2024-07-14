Лукашенко отвёл войска от границы с Украиной: Двойная интрига появилась после слов о Путине

Андрей ПандовРихтер

А зачем Луке война с хохлами? Включение белорусской армии в СВО к быстрой победе не приведёт, а рейтинг батьки уронит. В Белоруссии прозападная оппозиция только и ждёт повода голову поднять. Да и поляки могут кровь попортить с литовцами. И ещё: РБ приняли в ШОС, а там китайцы командуют. И им нужна мирная Белоруссия, хватит с КНР и того, что их за союз с воюющей РФ Запад мордой по столу возит. И бизнес страдает.