Bethesda готовит «несколько очень хороших обновлений» для Starfield, а Fallout 5 не в при...

Bethesda готовит «несколько очень хороших обновлений» для Starfield, а Fallout 5 не в приоритетеПока игры Fallout наслаждаются повышенным вниманием благодаря сериалу от Amazon, покупатели Starfield сидят без существенных обновлений.
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