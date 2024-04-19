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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bethesda готовит «несколько очень хороших обновлений» для Starfield, а Fallout 5 не в при...

Bethesda готовит «несколько очень хороших обновлений» для Starfield, а Fallout 5 не в при...

Bethesda готовит «несколько очень хороших обновлений» для Starfield, а Fallout 5 не в приоритетеПока игры Fallout наслаждаются повышенным вниманием благодаря сериалу от Amazon, покупатели Starfield сидят без существенных обновлений.

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