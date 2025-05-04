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«Русская водка и бесконечные тосты» Как русские и американцы вместе отмечали победу над Гитлером: уникальные кадры

«Русская водка и бесконечные тосты» Как русские и американцы вместе отмечали победу над Гитлером: уникальные кадры

25 апреля 1945 года недалеко от немецкого города Торгау на реке Эльба произошло одно из самых ярких и символических событий Второй мировой войны — встреча советских и американских войск, вошедшая в историю под названием «встреча на Эльбе».

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