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Политолог сравнил США с Наполеоном и Гитлером в контексте украинского конфликта

Политолог сравнил США с Наполеоном и Гитлером в контексте украинского конфликта

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что между Россией и странами Запада не может быть достигнуто никакое соглашение до тех пор, пока Москва не одержит окончательную победу.

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