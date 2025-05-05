Политолог сравнил США с Наполеоном и Гитлером в контексте украинского конфликта

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что между Россией и странами Запада не может быть достигнуто никакое соглашение до тех пор, пока Москва не одержит окончательную победу.
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