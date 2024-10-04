Шумков сообщил о рекордных темпах роста промпроизводства в Курганской области. Фото

Курганская область стала лидером России по темпам роста промышленного производства. За первые восемь месяцев 2024 года индекс роста по этому показателю составил 135,4%, что значительно выше среднего показателя по стране, пишет губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
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