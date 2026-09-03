Лихачёв: дата визита Гросси в Энергодар не определена

Дата визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Энергодар не определена, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
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