Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве, 5 сентября 2026 года © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Помощник президента Юрий Ушаков сообщил подробности встречи российского лидера Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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