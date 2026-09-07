МЧС КБР сообщило о приостановке операции на месте схода лавины на альпинистов

Поисково-спасательные работы после схода лавины в Безенгийском ущелье приостановлены до завтрашнего утра из-за наступления темноты и ухудшения погодных условий.
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