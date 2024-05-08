В России в полтора раза выросло производство соков

Российские производители резко увеличили выпуск соков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2024 года выпуск фруктовых и овощных соков увеличился на 44,2% год к году – до 470 миллиона условных банок.
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