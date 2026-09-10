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Царьград

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Минздрав предостерёг от самостоятельного использования антибиотиков

Минздрав предостерёг от самостоятельного использования антибиотиков

Роман Козлов, специалист Минздрава, призвал не применять антибиотики без консультации врача. На круглом столе в четверг обсуждались риски самостоятельного лечения сепсиса и проблема антимикробной резистентности, ежегодно уносящей миллионы жизней.

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