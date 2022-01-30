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Политолог Корнейчук: Украине придется покупать газ у России после открытия «Северного потока-2»

Политолог Корнейчук: Украине придется покупать газ у России после открытия «Северного потока-2»

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина будет вынуждена покупать российский газ после запуска трубопровода «Северный поток-2».

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