Apple и TSMC провели «секретную встречу». Вероятно, Apple снова хочет заполучить эксклюзивный доступ к новому техпроцессу TSMC

Компания Apple, похоже, может снова получить эксклюзивный доступ к следующему техпроцессу TSMC. Как сообщается, между главным операционным директором Apple Джеффом Уильямсом и президентом TSMC Си Вейем состоялась «секретная встреча».
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