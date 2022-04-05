Гвардиола об 1:0 с «Атлетико»: «И сегодня, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против 5-5-0»

Пеп Гвардиола дал комментарий после победы «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0). «Очень равный матч, очень сложный.

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