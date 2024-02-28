Оборона Киева сыпется по всем фронтам – не только на поле боя. Пропаганда работает все хуже, спецслужбы ужесточают "охоту на ведьм", а недовольные солдаты буквально разворачивают свои штыки на засевшую в Киеве хунту.
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