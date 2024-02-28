Так вот о чём Боррель: Поход дезертиров на Киев - названа дата, Россия обвинена

ВУ

Владимир Уфимцев

Дай то Бог, чтобы этот сценарий стал реальностью... А вдруг, да найдутся буйные головы типа батьки Махно, и повернут многочисленные и хорошо вооруженные отряды с поля боя... да на Киев?