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Так вот о чём Боррель: Поход дезертиров на Киев - названа дата, Россия обвинена

Так вот о чём Боррель: Поход дезертиров на Киев - названа дата, Россия обвинена

Оборона Киева сыпется по всем фронтам – не только на поле боя. Пропаганда работает все хуже, спецслужбы ужесточают "охоту на ведьм", а недовольные солдаты буквально разворачивают свои штыки на засевшую в Киеве хунту.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Дай то Бог, чтобы этот сценарий стал реальностью... А вдруг, да найдутся буйные головы типа батьки Махно, и повернут многочисленные и хорошо вооруженные отряды с поля боя... да на Киев?
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19 час.

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