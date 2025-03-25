Городские самокаты могут украсть ваши деньги. Мошенники стали клеить на них фальшивые QR-коды

Eduard

Если вы не ждете звонка,или в трубке слышее некий "фон" с щелчками и треском,скорее всегр бто ип-телефония,где они и сидят разводилы.Кстати какиенто наши данные у них есть,тоестт могут на это прймать вас.Они тоже не дураки.Прр ДДП к раза звонили и довольно реальнр изображали типа внучку в аварии! Но мы эти трюки знаем.Они голоса монут заменить на похожий.Вообще конечно женский голос и вашей родни сразу трудно отличить.На что они тоже расчитывают!