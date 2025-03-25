Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Городские самокаты могут украсть ваши деньги. Мошенники стали клеить на них фальшивые QR-коды

Городские самокаты могут украсть ваши деньги. Мошенники стали клеить на них фальшивые QR-коды

Теперь лишиться денег на счету можно, отсканировав поддельный QR-код на электросамокате или велосипеде, предназначенном для аренды.

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Комментарии
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Eduard
Мна через день аферисты и жулики из молодежи звоеят.Я вообще прекращаю разговор или откровеннр посылаю сами знаете куда,
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2 д.
Eduard
Если вы не ждете звонка,или в трубке слышее некий &quot;фон&quot; с щелчками и треском,скорее всегр бто ип-телефония,где они и сидят разводилы.Кстати какиенто наши данные у них есть,тоестт могут на это прймать вас.Они тоже не дураки.Прр ДДП к раза звонили и довольно реальнр изображали типа внучку в аварии! Но мы эти трюки знаем.Они голоса монут заменить на похожий.Вообще конечно женский голос и вашей родни сразу трудно отличить.На что они тоже расчитывают!
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2 д.
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