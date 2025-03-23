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Мода и Шоу-бизнес

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Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили лишился миллионов. Причём тут ВСУ

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили лишился миллионов. Причём тут ВСУ

Стендапер во время своего выступления на телешоу Comedy Club признался, что в тот день общался со злоумышленниками 8 часов.

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Комментарии
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Eduard
Мна через день аферисты и жулики из молодежи звоеят.Я вообще прекращаю разговор или откровеннр посылаю сами знаете куда,
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17 час.
Eduard
Если вы не ждете звонка,или в трубке слышее некий &quot;фон&quot; с щелчками и треском,скорее всегр бто ип-телефония,где они и сидят разводилы.Кстати какиенто наши данные у них есть,тоестт могут на это прймать вас.Они тоже не дураки.Прр ДДП к раза звонили и довольно реальнр изображали типа внучку в аварии! Но мы эти трюки знаем.Они голоса монут заменить на похожий.Вообще конечно женский голос и вашей родни сразу трудно отличить.На что они тоже расчитывают!
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17 час.
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