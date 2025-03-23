Стендапер во время своего выступления на телешоу Comedy Club признался, что в тот день общался со злоумышленниками 8 часов.
Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили лишился миллионов. Причём тут ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мна через день аферисты и жулики из молодежи звоеят.Я вообще прекращаю разговор или откровеннр посылаю сами знаете куда,
Ответить
17 час.
Eduard
Если вы не ждете звонка,или в трубке слышее некий "фон" с щелчками и треском,скорее всегр бто ип-телефония,где они и сидят разводилы.Кстати какиенто наши данные у них есть,тоестт могут на это прймать вас.Они тоже не дураки.Прр ДДП к раза звонили и довольно реальнр изображали типа внучку в аварии! Но мы эти трюки знаем.Они голоса монут заменить на похожий.Вообще конечно женский голос и вашей родни сразу трудно отличить.На что они тоже расчитывают!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии