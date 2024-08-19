Противник потерял контроль над селом Межевое на Покровском направлении За минувшие сутки российские войска на Покровском направлении освободили территории общей площадью около 22 кв.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Противник потерял контроль над селом Межевое на Покровском направлении За минувшие сутки российские войска на Покровском направлении освободили территории общей площадью около 22 кв.
Свежие комментарии