Европарламент на днях опубликовал пресс-релиз, где выразил свою поддержку российской оппозиции и подчеркнул необходимость поддерживать военные усилия Украины, потому что «решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».