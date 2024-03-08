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Спички - не игрушка

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  • Василий Целовальников
    Что не совсем понял смысл заметки??!!Часом, не фейк ли...
  • Владимир Фердман
    кругом все врут, даже и президент и правительство,, и в библии полно вранья, а уж историю кто только не искажали поэт...Украинский народ ...
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Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

Европарламент на днях опубликовал пресс-релиз, где выразил свою поддержку российской оппозиции и подчеркнул необходимость поддерживать военные усилия Украины, потому что «решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».

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